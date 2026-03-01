HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indi

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney İsrail-ABD ortak saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indirildi. Ayrıca ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde de tepki sloganları atıldı.

İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indi

İsrail-ABD ortak saldırısında, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından 40 günlük yas ilan edildi. İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde de bayraklar yarıya indirildi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde, İran bayrakları, Hamaney’in fotoğrafları ve "İslam’ın ve Müslümanların asıl düşmanı emperyalizm ve siyonizmdir", "Amerika’nın özgürlük ve demokrasisi katliamdır" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indi 1

İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indi 2

İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indi 3

İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indi 4

İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indi 5

İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indi 6

İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indi 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye’de çiftlikte yangınOsmaniye’de çiftlikte yangın
Bingöl’de kar sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktıBingöl’de kar sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.