İran'ın Buşehr eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle devlet daireleri 2 gün tatil edildi

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Buşehr Vali Yardımcısı Ferdin İslamirad konuya ilişkin bilgi verdi. İslamirad, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bu hafta bazı bölgelerde hava sıcaklığı 50 dereceyi aşacak." dedi.

İranlı yetkili, enerji tüketimini yönetmek ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla alınan karar doğrultusunda, tüm kamu kurumlarının 29-30 Temmuz günleri kapalı olacağını kaydetti.

14 EYALETTE KAMU KURUMLARI TATİL EDİLMİŞTİ

Bugünlerde aşırı sıcakların hüküm sürdüğü ülkede, aralarında başkent Tahran ve Buşehr'in de bulunduğu 14 eyalette yüksek enerji tüketiminin önüne geçilmesi amacıyla 23 Temmuz'da kamu kurumları tatil edilmişti.

İran'da havaların ısınmasıyla birlikte enerji tasarrufu uygulamaları yaygınlaşmış durumda.

YETKİLİLERDEN SICAK HAVALARDA ENERJİ TASARRUFU ÇAĞRISI

Sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaştığı bu günlerde kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek için son günlerde farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır