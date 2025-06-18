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İran’ın devrik liderinin sürgündeki oğlu Pehlevi’den İran halkına çağrı: "Ayaklanın"

İran’ın devrik lideri Şah Rıza Pehlevi’nin ABD’de sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İran halkına rejime karşı ayaklanma çağrısında bulunarak, "Şimdi ayağa kalkma zamanı, İran’ı hep birlikte geri alma zamanı" dedi. Pehlevi, "Rejimin düşüşü sonrasındaki 100 gün için bir geçiş süreci planımız var" ifadelerini kullandı.

İran’ın devrik liderinin sürgündeki oğlu Pehlevi’den İran halkına çağrı: "Ayaklanın"

İran’ın devrik lideri Şah Rıza Pehlevi’nin ABD’de sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İran halkına rejime karşı ayaklanma çağrısında bulunarak, "Şimdi ayağa kalkma zamanı, İran’ı hep birlikte geri alma zamanı" dedi.

"ŞİMDİ AYAĞA KALKMA ZAMANI"

İran’da devrim öncesi eski İran Şahı Rıza Pehlevi’nin ABD’de sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile İran halkına rejime karşı ayaklanma çağrısında bulundu. Pehlevi, "İslam Cumhuriyeti’nin sonuna gelindi ve çöküyor. Başlayan şey geri döndürülemez. Gelecek parlak ve birlikte tarihte yeni bir sayfa açacağız. Şimdi ayağa kalkma zamanı, İran’ı hep birlikte geri alma zamanı. Yakında sizinle birlikte olabilirim" dedi.
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"REJİMİN DÜŞÜŞÜ SONRASINDAKİ 100 GÜN İÇİN BİR GEÇİŞ SÜRECİ PLANIMIZ VAR"

İran’da yaşanacak bir devrim sonrası halkın paniğe kapılmaması gerektiğini iddia eden Pehlevi, "İslam Cumhuriyeti’nin düşmesinin ertesi günü için endişelenmeyin. İran bir istikrarsızlık ya da iç savaş dönemine girmeyecektir. Rejimin düşüşü sonrasındaki 100 gün için bir geçiş süreci planımız var" dedi.

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"ÇÜRÜYEN BİR REJİM İÇİN KENDİNİZİ FEDA ETMEYİN"

İran askeri, polisi ve devlet memurlarından son günlerde kendisine mesajlar geldiğini ifade eden Pehlevi, rejim yanlısı güvenlik güçlerine seslenerek, "Düşüşü kaçınılmaz olan bir rejim uğruna İran milletinin karşısında durmayın. Çürüyen bir rejim için kendinizi feda etmeyin. Milletin yanında durarak hayatınızı kurtarabilirsiniz" dedi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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