İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler Mersin ve Hatay semalarında görüldü! O anları videoya çektiler

İran'ın İsrail'e fırlattı balistik füzeler, Hatay ve Mersin başta olmak üzere birçok noktadan gözlemlendi.



VATANDAŞLAR FIRLATILAN FÜZELERİ VİDEOYA ÇEKTİ

O anları kameraya alan vatandaşların, füzeleri görüntüledikleri anı 23:14 olarak teyit ettikleri duyuldu.

İran'ın İsrail'e fırlattı balistik füzeler, Hatay ve Mersin başta olmak üzere birçok noktadan gözlemlendi pic.twitter.com/IJIuIVgyRK — Mynet (@mynet) June 14, 2025

İSRAİL VE İRAN'DAN GECE SAATLERİNDE KARŞILIKLI HAVA SALDIRILARI!

İsrail ile İran savaşı üçüncü gecesinde de sürüyor. İsrail, Tahran ile Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan bölgelerine hava saldırısı düzenlendi.

İran gece saatlerinde İsrail'e çok sayıda balistik füze fırlattı. İsrail'in Demir Kubbe isimli savunma sistemini delen füzeler, Hayfa kentine düştü. İsrail ordusu halka sığınaklarda kalma çağrısı yaptı. Gece saatlerinde Tahran'da da şiddetli patlamalar meydana geldi.