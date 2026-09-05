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İran'ın kritik bölgesinde patlama sesleri! Sebebi bilinmiyor

ABD-İran savaşı son günlerde tekrardan alevlenirken İran'ın kritik bölgelerinden Hark Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu belirtildi. Seslerin nedeni ise henüz belirlenemedi.

İran'ın kritik bölgesinde patlama sesleri! Sebebi bilinmiyor

İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol ihraç terminallerinden Hark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İran'ın Fars Haber Ajansına göre Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinde, birkaç patlama sesi duyuldu.

DUMAN VE YANGIN YOK

Körfez yönünden patlama sesleri duyulmasına rağmen bölgede duman veya yangın görülmediği, seslerin kaynağının ise henüz belirlenemediği belirtildi.

İran Öğrenci Haber Ağı (SNN) da ABD'nin Hark Adası kıyısında küçük bir petrol tankerine saldırı düzenlediğini öne sürdü. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd saldırı
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