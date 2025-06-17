İran'ın misilleme saldırıları sonucu İsrail’de 2 bin 700'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi

Açıklamada, saldırılar sonucu 24 İsraillinin hayatını kaybettiği, 10’u ağır 600'den fazla kişinin yaralandığı ifade edildi. İsrail’e 35 füzenin isabet ettiği belirtilirken, bu füzelerin düştüğü noktalara ilişkin detay verilmedi.

Basın Ofisi, saldırıların ardından İsrail Vergi Dairesine 18 bin 766 tazminat başvurusu yapıldığını açıkladı. Başvuruların 15 bin 861’inin yapısal hasar, 1272’sinin araç, 1633’ünün ise eşya ve mülkiyet zararlarıyla ilgili olduğu kaydedildi.



⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.



İSRAİL'DE 24 KİŞİ ÖLDÜ

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır