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İran'ın saldırısı Kuveyt'te hava ulaşımını aksattı

Kuveyt Hava Yolları, ülke hava sahasının kapatılması nedeniyle bugün yapılacak seferlerin çoğunun yeniden planlandığını duyurdu.

İran'ın saldırısı Kuveyt'te hava ulaşımını aksattı

Kuveyt Hava Yollarından yapılan açıklamada, hava sahasının kapatılması nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların büyük bölümünün yeniden düzenlendiği belirtildi.

Yolculardan uçuşlarına ilişkin güncellemeleri takip etmeleri istenen açıklamada, rezervasyon sırasında kaydedilen telefon numaralarına bildirim ve kısa mesaj gönderileceği ifade edildi.

İRAN FÜZELERİ ENGELLENDİ

Kuveyt ordusu, gece saatlerinden beri İran'ın ülkeye yönelik 6 kez düzenlediği füze ve İHA saldırılarına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini bildirmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuveyt İran
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