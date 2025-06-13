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İran-İsrail arasındaki gerginlik artıyor! Türk vatandaşları Türkiye'ye dönüyor

İsrail'in İran'a saldırısının ardından, İran’da bulunan Türk vatandaşları Esendere Gümrük Kapısı’ndan ülkeye gelmeye başladı.

İran-İsrail arasındaki gerginlik artıyor! Türk vatandaşları Türkiye'ye dönüyor

İsrail ile İran Cumhuriyeti Devleti arasında yaşanan gerginlikten dolayı Türkiye ile sınır olan İran Devletine İsrail tarafından yapılan hava saldırıları sonucunda birkaç kent vuruldu. İran’da iş ve gezi amaçlı bulunan bulunan Türk vatandaşları ise Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Esendere Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş işlemlerine başladı.

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"İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ GERGİNLİK ARTIYOR"

İsrail, Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine sabaha karşı saldırı düzenledi. Bu olayın ardından İran'da resmi tatil olmasına rağmen sürücülerin benzin istasyonlarında kuyruklar oluşması dikkat çekerken, Türk vatandaşları ise Esendere sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptılar. Esendere sınır kapısında yoğunluğun olmaması da gözlerde kaçmadı.

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Kısa sürede bu gerginlikte biter diyen Zeki Gürdal, "Urmiye kentinden geliyoruz. İsrail'in İran'ı vurduğunu sabah öğrendik. Tasvip etmediğimiz bir durum. Bizden İran'dan döndük Türkiye'ye giriş yaptık. Benzin istasyonlarımda araç kuyruklarının olduğumu gördük. İnşallah kısa sürede bu gerginlik tamamen biter" dedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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