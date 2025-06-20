İran-İsrail çatışmasının gölgesinde diplomasi trafiği: Avrupa ülkeleriyle İran arasındaki görüşme Cenevre'de başladı

İran, Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ve İran'ın nükleer programının ele alınması öngörülüyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ GÖRÜŞÖMEYE KATILDI

Cenevre’de bir otelde başlayan toplantıya İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile beraberindeki heyetler katıldı.

(DHA)