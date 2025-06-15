İran-İsrail savaşında 3.gün! Başkentte göç başladı: Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken İran'ın başkenti Tahran'da araç kuyrukları oluştu. Halkın, saldırılar sebebiyle şehri terk etmek için yola çıktığı görüldü.

İRAN'DA CAN KAYBI SAYISI 120 OLMUŞTU

İran devlet medyası, İsrail'in cuma ve cumartesi günleri düzenlediği saldırılarda 128 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

ARKA ARKAYA İKİ BÜYÜK PATLAMA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Öğlen saatlerinde, Tahran'ın merkezinde iki büyük patlama daha gerçekleşmişti. İsrail uçakları, İran'ın başkentini bugün içinde ikinci kez vurmuştu. İsrail ordusu, İran çapında 50 adet savaş uçağıyla saldırılarını sürdürüyor.

TAHRAN'DA CADDELER SULAR ALTINDA KALDI

İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda sokaklardaki su borularının patladığı ve caddelerin sular altında kaldığı aktarılıyor.

İSRAİL İSFAHAN'DAKİ NÜKLEER TESİSE DE SALDIRMIŞTI

Öte yandan, İran medyası , İsrail'in art arda üçüncü gün gerçekleştirdiği saldırılar kapsamında, Pazar günü ülkenin orta kesimindeki İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı’na bağlı bir tesisi hedef aldığını doğrulamıştı.ISNA haber ajansı "Savunma Bakanlığı'na bağlı merkezlerden biri İsfahan'da saldırıya uğradı, olası hasarlar araştırılıyor" diye aktarmıştı.

KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

İsrail ve İran karşılıklı saldırılarına devam ederken, İran’ın başkenti Tahran’dan göç başladı. Saldırılar nedeniyle başkenti terk edenler kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşturdu. Başkentte trafik durma noktası geldi.