HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran-İsrail savaşında 3.gün! Başkentte göç başladı: Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu

İçerik devam ediyor
Begüm Özkaynak

İran ve İsrail arasında kaos hız kesmeden devam ediyor. İran'da can kaybı 120'ye ulaşırken, İsrail'in saldırılarından sonra İran’ın başkenti Tahran’dan ayrılanlar, kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşturdu.

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken İran'ın başkenti Tahran'da araç kuyrukları oluştu. Halkın, saldırılar sebebiyle şehri terk etmek için yola çıktığı görüldü.

İRAN'DA CAN KAYBI SAYISI 120 OLMUŞTU

İran devlet medyası, İsrail'in cuma ve cumartesi günleri düzenlediği saldırılarda 128 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

iran-vurulma

ARKA ARKAYA İKİ BÜYÜK PATLAMA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Öğlen saatlerinde, Tahran'ın merkezinde iki büyük patlama daha gerçekleşmişti. İsrail uçakları, İran'ın başkentini bugün içinde ikinci kez vurmuştu. İsrail ordusu, İran çapında 50 adet savaş uçağıyla saldırılarını sürdürüyor.

AA-20250614-38281245-38281243-ISRAIL_IRANIN_BASKENTI_TAHRANA_YONELIK_SALDIRILARINI_SURDURUYOR

TAHRAN'DA CADDELER SULAR ALTINDA KALDI

İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda sokaklardaki su borularının patladığı ve caddelerin sular altında kaldığı aktarılıyor.

TAHRAN

İSRAİL İSFAHAN'DAKİ NÜKLEER TESİSE DE SALDIRMIŞTI

Öte yandan, İran medyası , İsrail'in art arda üçüncü gün gerçekleştirdiği saldırılar kapsamında, Pazar günü ülkenin orta kesimindeki İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı’na bağlı bir tesisi hedef aldığını doğrulamıştı.ISNA haber ajansı "Savunma Bakanlığı'na bağlı merkezlerden biri İsfahan'da saldırıya uğradı, olası hasarlar araştırılıyor" diye aktarmıştı.

56

KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

İsrail ve İran karşılıklı saldırılarına devam ederken, İran’ın başkenti Tahran’dan göç başladı. Saldırılar nedeniyle başkenti terk edenler kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşturdu. Başkentte trafik durma noktası geldi.

566

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balık tutarken dengesini kaybetti! Metrelerce yüksekten düştüBalık tutarken dengesini kaybetti! Metrelerce yüksekten düştü
'Barış' diplomasisi sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü: 'Memnuniyetle karşılıyoruz''Barış' diplomasisi sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü: 'Memnuniyetle karşılıyoruz'

Anahtar Kelimeler:
Araç Tahran İran İsrail füze füze saldırısı göç saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tahran'da göç başladı! Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu

Tahran'da göç başladı! Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu

Füzeler peş peşe fırlatılırken ABD Başkanı Trump'tan 'Barış' açıklaması

Füzeler peş peşe fırlatılırken ABD Başkanı Trump'tan 'Barış' açıklaması

SON DAKİKA | İzmir'deki yangın hastaneye sıçradı! Hastalar tahliye edildi: Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

SON DAKİKA | İzmir'deki yangın hastaneye sıçradı! Hastalar tahliye edildi: Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

Galatasaray bombayı patlatıyor! Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İstanbul'a geliyor

Galatasaray bombayı patlatıyor! Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İstanbul'a geliyor

Alvaro Morata rest çekti! Galatasaray'dan ayrılıyor!

Alvaro Morata rest çekti! Galatasaray'dan ayrılıyor!

İsrail ve İran peş peşe duyurdu: 30 Haziran'a kadar uzatıldı

İsrail ve İran peş peşe duyurdu: 30 Haziran'a kadar uzatıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.