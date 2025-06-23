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İran-İsrail savaşındaki en büyük korku: Nükleer sızıntı Türkiye'yi etkiler mi? Uzman isim açıkladı

İsrail-İran savaşına doğrudan müdahil olarak Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer santrallerini vuran ABD, bölgesel çatışma riskini artırdı. Nükleer santrallerin vurulmasıyla "Olası bir nükleer sızıntı Türkiye'yi etkiler mi?" sorusu akıllara gelirken; uzman isim en kötü senaryoyu açıkladı.

İran-İsrail savaşındaki en büyük korku: Nükleer sızıntı Türkiye'yi etkiler mi? Uzman isim açıkladı
Devrim Karadağ

ABD'nin İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer santrallerini vurmasıyla İsrail-İran savaşı başka bir boyut aldı. Bölgesel çatışma riski artarken 3. Dünya Savaşı iddiaları bile konuşulmaya başlandı. Türkiye ise sınırının hemen yanı başında yaşanan olaylara karşı hem tepkisini yükseltirken hem de önlemler alıyor.

NÜKLEER SIZINTI TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

ABD uçaklarının İran'daki nükleer tesislere saldırısı sonrası "Nükleer sızıntı Türkiye'yi etkiler mi?" sorusu akıllara geldi. Olası bir facianın Türkiye'ye etkileri endişe yaratırken; Türkiye Gazetesi'nde konuşan Nükleer Enerji Uzmanı Prof. Dr. Niyazi Meriç, Çernobil ya da Fukişima’daki gibi bir durumun yaşanması için ancak çalışan bir nükleer reaktörün vurulması gerektiğini söyledi.

"EN FAZLA 3 İLA 5 KİLOMETRE ÇAPINDAKİ ALANA ZARAR VERİR"

İran’ın, bu santrallerin vurulacağını tahmin ederek malzemeleri önceden taşıdığını belirten Meriç “Sadece zenginleştirilmiş uranyum ve bunun için kullanılan çeşitli gazlar zarar görse bile, bu tesisin içine bulaşır. Temizlenmeden tesisin içine giremezsiniz. En kötü senaryoda, tesisin dışına bir miktar uranyum hekzaflorür gazı sızarsa havanın nemiyle birleşerek hidroflorik asite dönüşür. Biraz da uranyum partikülleri dökülür. Bu da yapılan simülasyon çalışmalarında gösteriyor ki en fazla 3 ila 5 kilometre çapındaki alana zarar verir. Kısa sürede temizlenir, bir sıkıntı çıkmaz.

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"BİZİM İÇİN KORKULACAK BİR DURUM YOK"

Atmosfere karışıp uzaklara taşınma riski yok. Tesisin Türkiye’ye uzaklığı 1.000 kilometrenin üzerinde. Yani bizim için korkulacak bir durum yok. ABD de nükleer silah kullanmaz. Tahran’a bomba atılması durumunda ise etkisi en az 2 kilometre çapındaki alanla sınırlı kalır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Türkiye ABD Amerika Birleşik Devletleri nükleer
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