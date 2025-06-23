İran Katar'daki ABD üssüne saldırmıştı! Tahran'da vatandaşlar sokaklara döküldü

İsrail ve İran arasındaki savaşın gerilimleri küresel boyuta ulaşıyor. İran'ın Doha'daki üssü akşam saatlerinde vurduğu aktarılmıştı. Doha'daki ABD üssüne 6 füze fırlatıldığı ifade edilmişti.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi, "Katar'daki ABD üssüne saldırıda kullandığımız füze sayısı, ABD'nin nükleer tesislerimize saldırısında kullandığı bomba sayısıyla aynıydı" açıklaması yapmıştı.

SALDIRININ ADI "FETİH MÜJDESİ" OLDU

İran devlet televizyonu IRIB'de, “Fetih Müjdesi” ismi verilen saldırının, Katar’daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik olduğu aktarıldı.

CAN KAYBI OLMADIĞI BİLDİRİLMİŞTİ

Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın El-Udeyd ABD Hava Üssü'ne yönelik füze saldırısının engellendiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar hava sahasının ve topraklarının güvenli, Katar ordusunun da herhangi bir tehdit ile başa çıkmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Katar hava savunması, El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan füze saldırısını başarıyla engelledi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı." ifadeleri kullanıldı.

TAHRAN'DA KUTLAMALAR YAPILIYOR

Orta Doğu'daki ABD üslerinin vurulması sonrası Tahran'da kutlamalar yapıldığı görüldü.