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İran, küçük reaktörlerin inşası için Rusya ile protokol imzalamaya hazırlanıyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesinin nükleer sanayide büyük gelişme kaydettiğini belirterek, küçük modüler reaktörlerin inşası konusunda Rusya ile protokol imzalamak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İran, küçük reaktörlerin inşası için Rusya ile protokol imzalamaya hazırlanıyor

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Kemalvendi, katıldığı bir televizyon programında ülkesinin nükleer sanayisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Atom Enerjisi Kurumundaki görev süresinde edindiği tecrübelere dayanarak ülkesinin nükleer sanayide büyük gelişme​​​​​​​ kaydettiğini söyleyen Kemalvendi, "Küçük ve modüler reaktörler konusunda iyi bir yerdeyiz. Birlikte küçük reaktörlerin inşasını daha hızlı ilerletmek için Rusya ile ilgili konudaki protokolü imzalama sürecindeyiz." dedi.

Huzistan eyaletine bağlı Darhovin'de (Karun) Aralık 2022'de inşasına başlanan 300 megavat kapasiteli nükleer enerji santralinin ABD saldırılarında hedef alındığını ve bu sayede İran'ın nükleer kapasitesinin geriye götürülmeye çalışıldığını söyleyen Kemalvendi, şu ifadeleri kullandı:

"Saldırı olduğunda nükleer santral uygulama aşamasındaydı. İran nükleer sanayide önemli başarılar elde etmiştir. Bu ilerlemeler sadece yakıt döngüsüyle sınırlı kalmamış, nükleer santral inşaatı ve nükleer güvenlik gibi alanları da içermektedir."

ABD, Darhovin'de inşası devam eden nükleer santrali 19 Temmuz'da hedef almıştı.

Darhovin'de inşasına Aralık 2022'de başlanan basınçlı su reaktörü sistemiyle çalışacak santralin yapımının yaklaşık 8 yıl sürmesi ve 2 milyar dolara mal olması öngörülüyordu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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İran
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