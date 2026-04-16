HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Dünya

İran Meclis Başkanı Galibaf: "Lübnan, kapsamlı ateşkesin ayrılmaz parçasıdır"

İran Meclis Başkanı Galibaf, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile gerçekleştirdiği görüşmede, kapsamlı bir ateşkesin tüm çatışma bölgelerini kapsaması gerektiğini belirterek, "Lübnan, kapsamlı ateşkesin ayrılmaz bir parçasıdır ve bölgede kalıcı barışa doğru ilerlemede önemli bir rol oynamaktadır" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran’a gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Galibaf görüşmede, "Komşularla çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesi, İran’ın kalıcı ve kesin politikası olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu konu, dost ve kardeş ülke Pakistan ile iki halkın yakınlığı nedeniyle özel bir öneme sahiptir" dedi.

KAPSAMLI BARIŞ VE GÜVENLİK VURGUSU

Mevcut şartlarda ekonomik ve siyasi ilişkiler ile güvenlik alanındaki iş birliklerinin daha fazla önem kazanması gerektiğini belirten Galibaf, "Tahran yönetimi, İran ve tüm bölge için kapsamlı barışın sağlanmasını hedeflemektedir. Savaşı başlatan ve bugün onu durdurmak için çaba gösteren tarafların, geçmişte güveni zedeleyen davranışlarını fiilen sona erdirmelerini umuyoruz. İran, bölgede tam barış ve güvenliğin sağlanması konusunda kararlıdır ancak karşı taraf, sürekli olarak taahhütlerini yerine getirmeyerek bu sürecin sonuçlanmasını engellemektedir" ifadelerini kullandı

"LÜBNAN ATEŞKESİN AYRILMAZ PARÇASIDIR"

İran’ın kapsamlı ateşkesin sağlanmasını desteklediğini belirten Galibaf, "Tüm çatışma bölgelerinde kapsamlı ateşkesin sağlanması, Pakistan’ın arabuluculuğunda İran ile ABD arasında varılan ilk ateşkes anlaşmasının maddelerinden biridir. Lübnan, kapsamlı ateşkesin ayrılmaz bir parçasıdır ve bölgede kalıcı barışa doğru ilerlemede önemli bir rol oynamaktadır" dedi.

PAKİSTAN’DAN SINIR GÜVENLİĞİ VE ATEŞKES VURGUSU

Pakistan Genelkurmay Başkan Munir ise İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin Pakistan’da geniş yankı uyandırdığını belirterek, birçok şehirde protesto ve anma programlarının düzenlendiğini söyledi. İran-Pakistan sınırlarında güvenliğin korunmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Munir, ilk günden itibaren sınır hattında herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmaması için talimat verdiğini ifade etti.
Munir ayrıca, "Lübnan’daki ateşkesin önemini anlıyor ve bu süreci yakından takip ediyoruz. Çabalarımızı ve diplomatik temaslarımızı ciddi şekilde sürdürüyoruz ve umarım yakında sizi yeniden İslamabad’da ağırlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Lübnan ateşkes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.