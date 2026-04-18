İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf:

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmayla ilgili sözlerine yanıt verdi. Kalibaf, "ABD Başkanı 1 saat içinde 7 iddiada bulundu ve bu iddiaların yedisi de yalandı. Ablukanın devam etmesi durumunda Hürmüz Boğazı açık kalmayacaktır" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf:
Mustafa Fidan

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nalaşmaya varıldığını ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağını duyurmuştu. Trump'ın bu açıklamalarının ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan yanıt geldi.

İRAN'DAN TRUMP'A HÜRMÜZ BOĞAZI YANITI

Kalibaf, Trump'ın yalan söylediğini ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin İran'ın belirlediği bir rota üzerinden olacağını dile getirdi. Kalibaf şu ifadeleri kullandı;

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf: 1

"ABD BAŞKANI 1 SAAT İÇİNDE 7 İDDİADA BULUNDU 7'Sİ DE YALAN"

"ABD Başkanı 1 saat içinde 7 iddiada bulundu ve bu iddiaların yedisi de yalandı. Bu yalanlarla savaşı kazanamadılar, müzakerelerde de kesinlikle bir yere varamayacaklar.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf: 2

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİŞLERİ İRAN BELİRLEYECEK"

Ablukanın devam etmesi durumunda Hürmüz Boğazı açık kalmayacaktır. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler "belirlenen rota" üzerinden ve "İran'ın izniyle" gerçekleştirilecektir.

Boğazın açık mı kapalı mı olacağı ve Boğaz’ı yöneten kurallar sosyal medya tarafından değil, saha tarafından belirlenecektir."

