İran medyası duyurdu! ABD'nin önerisine Pakistan üzerinden yanıt

ABD ile İsrail'in İran'a saldırması ile başlayan savaş Orta Doğu'yu yangın yerine çevirmişti. Taraflar ateşkes anlaşmasına varırken, savaşın bitip bitmeyeceği dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

TRUMP, YENİ BİR ÖNERİ SUNMUŞTU

ABD Başkanı Trump, 3 Mayıs'ta İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği mülakatta, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve "kabul edilemez" bulduğunu açıklamış ve ABD bunun ardından kendi şartlarının yer aldığı yeni bir öneriyi Pakistan aracılığında İran'a sunmuştu.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif ilettiğini belirtmişti.

Trump ayrıca yapılan görüşmelerde nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.

İRAN, CEVABINI PAKİSTAN ÜZERİNDEN İLETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından İran'ın nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu olurken, konuyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. İran medyasında yer alan habere göre İran, ABD'nin savaşı sona erdirme önerisine cevabını Pakistan üzerinden iletti. İran'ın ilettiği cevapta, odak noktasının savaşın sonlandırılması olduğu belirtildi.