İsrail ile İran arasında başlayan savaşta yeni gelişmeler yaşanıyor. İran ordusundan yapılan açıklamada, 10 İsrail uçağının düşürüldüğü belirtildi.

İRAN ORDUSU: "10 İSRAİL UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK"

İran ordusu, "Ülkenin çeşitli bölgelerinde 10 düşman İsrail uçağı düşürüldü." açıklamasını yaptı.

"ÇOK YAKINDA İSRAİL UÇAKLARINI TAHRAN SEMALARINDA GÖRECEKSİNİZ"

İran ile İsrail savaşı dünyayı tedirgin ederken, Netanyahu'dan yeni bir tehdit geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri'nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. (İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney) Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız" dedi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır