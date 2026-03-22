İran Pedro Sanchez'e böyle teşekkür etti! Füzelere yapıştırmaya başladılar

ABD-İran-İsrail arasındaki savaş devam ediyor. İran'ın dün İsrail'in Dimona ve Arad'ı vurması sonrasında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı. İsrail'den saldırıya misilleme açıklaması gelirken ABD Başkanı Trump ise İran'a 48 saat süre vererek Hürmüz Boğazı'nı açmalarını istedi.

"İRAN TAMAMEN YOK EDİLECEK"

Trump yaptığı son açıklamada ise "Enerji santralleri konusundaki ültimatomun sonucunun ne olacağını yakında öğreneceksiniz, sonuç çok iyi olacak. İran tamamen yok edilecek ve bu harika sonuçlar doğuracak." dedi.

PEDRO SANCHEZ FOTOĞRAFINI FÜZEYE YAPIŞTIRMAYA BAŞLADILAR

İspanya Başbakanı Sanchez, İran'a yönelik saldırıya karşı tutumuyla dikkatleri üzerine çekmiş ve ABD'ye karşı çıkarak üslerini İran'a saldırıya kapamıştı. İran, Pedro Sanchez'in İran'a karşı savaşı eleştiren ve ona teşekkür eden sözlerinin yer aldığı çıkartmaları füzelere yapıştırmaya başladı.