İran saldırmıştı! Trump'tan ilk açıklama: "İran öfkesini boşalttı, şimdi barış zamanı"

İran, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef almıştı. Füzeli saldırı dünyada alarma yol açarken ABD Başkanı Trump'ın ne diyeceği merak ediliyordu. Trump'tan ilk açıklama geldi.

Trump şunları ifade etti:

"- İran, nükleer tesislerine yönelik imhamıza resmi olarak çok zayıf bir karşılık verdi. Bu tepkiyi bekliyorduk.

Toplamda 14 füze fırlatıldı, 13’ü düşürüldü, biri ise serbest bırakıldı çünkü tehdit oluşturmayan bir yöne gidiyordu.

Hiçbir Amerikalı zarar görmedi ve neredeyse hiçbir hasar meydana gelmedi.

En önemlisi, İran öfkesini boşalttı ve umarım bundan sonra artık nefret olmaz.

Önceden haber verdiği için İran’a teşekkür ederim; bu sayede can kaybı yaşanmadı, kimse yaralanmadı.

Belki de artık İran, bölgede barış ve uyum yolunda ilerleyebilir ve ben de İsrail’i aynı şekilde hareket etmeye güçlü biçimde teşvik edeceğim. Şimdi barış zamanı."