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İran yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor! Devlet daireleri 2 gün tatil edildi

Yüksek sıcaklıklar İran'da da etkili oluyor. İran’ın güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinde hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aşacağı belirtildi. Bu durum nedeniyle kamu kurumları 29-30 Temmuz günlerinde tatil edildi.

İran yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor! Devlet daireleri 2 gün tatil edildi

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Buşehr Vali Yardımcısı Ferdin İslamirad konuya ilişkin bilgi verdi. İslamirad, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bu hafta bazı bölgelerde hava sıcaklığı 50 dereceyi aşacak." dedi.,

2 GÜN TATİL

İranlı yetkili, enerji tüketimini yönetmek ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla alınan karar doğrultusunda, tüm kamu kurumlarının 29-30 Temmuz günleri kapalı olacağını kaydetti.

Bugünlerde aşırı sıcakların hüküm sürdüğü ülkede, aralarında başkent Tahran ve Buşehr'in de bulunduğu 14 eyalette yüksek enerji tüketiminin önüne geçilmesi amacıyla 23 Temmuz'da kamu kurumları tatil edilmişti.

İran'da havaların ısınmasıyla birlikte enerji tasarrufu uygulamaları yaygınlaşmış durumda.

Sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaştığı bu günlerde kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek için son günlerde farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran
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