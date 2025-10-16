İranlı din adamı İstanbul’da öldürüldü! 10 yıl önce kaçıp Türkiye’ye gelmiş…

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün akşam silahlı saldırıya uğrayan İranlı muhalif Masoud Nazari, hayatını kaybetti. İran rejimi ve askeri yetkililere karşı sert eleştirileriyle bilinen Nazari'nin 10 yıl önce ülkeden kaçtığı öğrenildi. Polis saldırganların yakalanması için çalışıyor.

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi Salih Sokak'ta meydana gelmişti. Evine gitmeye çalışan İran uyruklu Masoud Nazari, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Nazari, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nazari'nin öldürülmesine ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İran'da rejim ve askeri yetkililere yönelik sert eleştirileriyle tanınan dini bir kişilik olan Masoud Nazari'nin 10 yıl önce ülkeden kaçtığı öğrenildi. Nazari'nin öldürülmesi İran basınında da geniş şekilde yer buldu.

İRAN GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN TEHDİT ALMIŞ

İranlı din adamının 10 yıldır Türkiye'de yaşadığı öğrenildi. Ailesi ve arkadaşlarının ifadelerine yer veren haber ajansı, Nazari'nin "İran güvenlik güçlerinden defalarca tehdit aldığını" ve "İslam Cumhuriyeti güvenlik kurumlarının parmak izlerinin bu olayda açıkça görüldüğünü" belirtti.

10 YILDIR TÜRKİYE'DE YAŞIYORMUŞ

2015 yılında Türkiye’ye gelen Nazari, o tarihten bu yana İstanbul’da yaşıyordu. Nazari’nin İran’da yaklaşık 20 ay hapis yattığı ifade ediliyor.

Mesud, Türkiye’de bulunduğu süre boyunca herhangi bir koruma talebinde bulunmadı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT yetkilileri, saldırıyla ilgili kapsamlı bir inceleme yürütüyor. Olay yerindeki güvenlik kamera görüntüleri ve şüphelilerin tespiti için telefon baz kayıtları detaylı şekilde analiz ediliyor.

Şu anda soruşturma devam ediyor, saldırının nedeni ve failleri hakkında çalışmalar sürüyor.

