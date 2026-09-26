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İranlı turistlerden Muradiye Şelalesi’ne büyük ilgi

Van’ın doğal güzellikleri arasında önemli bir yere sahip olan Muradiye Şelalesi, İranlı gezginlerin de ilgisini çekiyor.

İranlı turistlerden Muradiye Şelalesi’ne büyük ilgi

Van’ın doğal güzellikleri arasında önemli bir yere sahip olan Muradiye Şelalesi, İranlı gezginlerin de ilgisini çekiyor. Bölgeyi ziyaret eden İranlı turistler, şelalenin eşsiz manzarasında bol bol fotoğraf çektirerek doğanın keyfini çıkarıyor.

Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Özellikle İran’dan bölgeye gelen gezginlerin şelaleye gösterdiği ilgi dikkat çekiyor. Doğal güzelliği, çevresindeki yeşil alanları ve etkileyici su manzarasıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunan Muradiye Şelalesi, İranlı turistlerin de gezi rotalarında önemli bir yer tutuyor.

Şelaleyi ziyaret eden İranlı gezginler, bölgenin doğal güzelliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, bol bol fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor. Ziyaretçiler, Muradiye Şelalesi’nin özellikle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu belirtiyor.

Grup rehberi Murat Fırat İranlı turistler en çok ziyaret ettikleri yer Muradiye Şelalesi. Ben rehberlik yapıyorum. Genellikle bu eşsiz manzarayı seçtikleri için yerel halk olarak bizde memnunuz" dedi.

İranlı turistlerden Muradiye Şelalesi’ne büyük ilgi 1

İranlı turistlerden Muradiye Şelalesi’ne büyük ilgi 2

İranlı turistlerden Muradiye Şelalesi’ne büyük ilgi 3

İranlı turistlerden Muradiye Şelalesi’ne büyük ilgi 4

İranlı turistlerden Muradiye Şelalesi’ne büyük ilgi 5

İranlı turistlerden Muradiye Şelalesi’ne büyük ilgi 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van
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