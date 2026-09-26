Söke’de gıda işletmeleri denetlendi

Aydın’ın Söke ilçesinde halk sağlığının korunması hedefiyle riske dayalı gıda işletmelerinde denetim gerçekleştiridi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerine yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, gıdaların muhafaza edilme şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri ve ilgili mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor. 5996 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen riske dayalı gıda işletmeleri denetlemelerin aralıksız süreceği öğrenildi.