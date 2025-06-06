HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İranlılar bayramı Van'da geçiriyor

Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Van’a gelen İranlı turistler, ‘Boya ve Su Festivali’nde doyasıya eğlendi.

İranlılar bayramı Van'da geçiriyor

Her tatil fırsatını değerlendirmek için Van’a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere bütün esnafa katkı sunuyor. Kurban Bayramı nedeniyle Van’a gelen İranlı turistler, turizm acenteleri tarafından düzenlenen ‘Boya ve Su Festivali’ne katıldı. Gevaş ilçesinde düzenlenen festivalde rengarenk hale gelen İranlılar, daha sonra Van Gölü’nün serin sularına kendilerine bıraktı.

Festivalle ilgili açıklamada bulunan turizmci Sami Tatan, "İranlılar eğlenmek için ilimize geliyorlar. Biz de boya festivalini Van’a getirdik. Onlar da çok sevdiler. Şu anda yaklaşık 2 bin kişi var. Biz burada boya, köpük ve su festivali düzenliyoruz. İranlılar Van’ı seviyorlar ve destek oluyorlar. Bu etkinliklerimiz sezon boyunca devam edecek" dedi.

İranlılar ise Kurban Bayramı tatili nedeniyle Van’a geldiklerini ifade ederek, herkesin bayramını kutladılar.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da kurban kesim alanındaki yoğunluk havadan görüntülendiAnkara'da kurban kesim alanındaki yoğunluk havadan görüntülendi
Antalya'da "berbere gidiyorum" diyerek evden çıkan çiftçiden 16 saattir haber alınamıyorAntalya'da "berbere gidiyorum" diyerek evden çıkan çiftçiden 16 saattir haber alınamıyor

Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tatilciler bayramda Midilli Adası'na akın etti

Tatilciler bayramda Midilli Adası'na akın etti

Dünyanın konuştuğu kavga... Trump ile Musk birbirine girdi: Epstein partisini paylaştı! "Musk sınır dışı edilsin"

Dünyanın konuştuğu kavga... Trump ile Musk birbirine girdi: Epstein partisini paylaştı! "Musk sınır dışı edilsin"

DEM Parti, şehit Eren Bülbül'ün annesini aradı!

DEM Parti, şehit Eren Bülbül'ün annesini aradı!

Yıldız ismin üstü çizildi! Geldiği gibi gidiyor…

Yıldız ismin üstü çizildi! Geldiği gibi gidiyor…

İstanbul'da güpegündüz panik anları kamerada: "Paramı vermediler"

İstanbul'da güpegündüz panik anları kamerada: "Paramı vermediler"

Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.