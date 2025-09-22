HABER

İrtikap soruşturmasında gözaltına alınmıştı! AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Sungur hakkında yeni gelişme

AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve 7 kişi "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Sungur ve diğer şüpheliler hakkında yeni gelişme yaşandı.

İrtikap soruşturmasında gözaltına alınmıştı! AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Sungur hakkında yeni gelişme

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

İMAR MÜDÜRLERİ, BELEDİYE ÇALIŞANLARI...

Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İrtikap soruşturmasında gözaltına alınmıştı! AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Sungur hakkında yeni gelişme 1

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, Sungur ile C.Y, O.U, S.A, Y.N.Y, M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı.

AK PARTİ İHRACINI İSTEMİŞTİ

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu da Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

