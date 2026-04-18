İş arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Samsun'da iş arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki öğrenci yurdu önünde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu suçundan 4 suç kaydı bulunan Haşim Y. (22) ile aynı restoranda çalışan iş arkadaşı Eren Bakır (31) arasında gündüz saatlerinde iş yerinde küfürleşmeden kaynaklı tartışma yaşandı.

İŞ ARKADAŞINI SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI

Akşam saatlerinde tekrar karşılaşan ikili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Haşim Y., sokak ortasında Eren Bakır'ı göğsünden bıçakla ağır yaraladı. Eren Bakır ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olayın ardından şüpheli, suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu tamamlanan Haşim Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme ifade veren Haşim Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

cinayet Gözaltı Samsun
