HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

İş göremezlik raporu nedir, nasıl alınır?

Çalışan kişiler, çeşitli sağlık sorunları için iş yerlerine, özel sektör ya da devlete ait kurum veya kuruluş olması fark etmeksizin sağlık durumlarını beyan etme durumunda olabilirler. Ayrıca iş kazaları, hastalıklar, izin talebi gibi birçok farklı konuda da iş yerlerine sağlık kurumlarından alınmış resmi geçerliliği olan belgeler sunabilirler.

İş göremezlik raporu nedir, nasıl alınır?
Ferhan Petek

Kişiler, hastalık, kaza, iş kazası, doğum gibi farklı nedenlere bağlı olarak iş göremez durumda olabilirler. Bu durumlarını gerekli belgeleri ve raporları edinerek iş yerlerine beyan etmek zorundadırlar. İş göremezlik raporu da bu tür durumlarda gereksinim duyulan resmi bir belgedir.

İş göremezlik raporu nedir?

En net tanımı ile iş göremezlik raporu, çalışan kişilerin iş kazaları, annelik, doğum, hastalık, kaza ya da farklı başka sağlık sorunların nedeni ile kalıcı ya da geçici olarak iş yapamayacaklarının resmi olarak kanıtlandığı belgelerdir. İş göremezlik raporu farklı nedenlere bağlı olarak alınabilmektedir. Bu raporlar kalıcı iş göremezlik ya da geçici iş göremezlik olmak üzere 2 farklı türe sahiptir.

Uzman doktorlar tarafından verilen iş göremezlik raporu, hasta ile ilgili bilgiler içerir. Hastanın sağlık durumu, ne kadar süreliğine iş göremez olarak kabul edildiğini, tedavi sürecini içermek zorundadır. Bu rapor sayesinde çalışan kişilere kaza ya da hastalık gibi durumlarda maaşların bir kısmının sigortaları aracılığı ile ödeme yapılır.

İş göremezlik rapor parası ödemeleri e-Devlet sistemi üzerinden takip edilebilmektedir. Ancak ödemenin yapılabilmesi için geçerli bir iş göremezlik raporu alınmalıdır. Ne kadar ücret ödeneceği de kişinin durumuna ve iş göremezlik oranına göre değişkenlik göstermektedir.

İş göremezlik raporu nasıl alınır?

İş göremezlik raporu alabilmek için öncelikli olarak sağlık sorunu olan ya da kaza geçiren kişinin uzman bir doktora başvurması gerekir. Rapor, Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş olan hastanelerde uzman doktorlar tarafından düzenlenebilmekte ve kişiye teslim edilebilmektedir.

Raporu alabilmek için daha sonraki adım doktor tarafından hastanın durumunun değerlendirilmesi ve sağlık durumunun kontrol edilerek iş göremezlik durumunun olup olmadığının resmi olarak raporlanması sürecini içermektedir. Onay süreçlerinin ardından sigortalı olan kişiye ya da direkt olarak işverene bu rapor iletilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gökyüzünü kara duman kapladı! Karşı yakadan bile görüldüGökyüzünü kara duman kapladı! Karşı yakadan bile görüldü
DMM'den açıklama: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği' iddiaları asılsızdır"DMM'den açıklama: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği' iddiaları asılsızdır"

Anahtar Kelimeler:
rapor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.