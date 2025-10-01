İş göremezlik raporu nedir, nasıl alınır?

Kişiler, hastalık, kaza, iş kazası, doğum gibi farklı nedenlere bağlı olarak iş göremez durumda olabilirler. Bu durumlarını gerekli belgeleri ve raporları edinerek iş yerlerine beyan etmek zorundadırlar. İş göremezlik raporu da bu tür durumlarda gereksinim duyulan resmi bir belgedir.

İş göremezlik raporu nedir?

En net tanımı ile iş göremezlik raporu, çalışan kişilerin iş kazaları, annelik, doğum, hastalık, kaza ya da farklı başka sağlık sorunların nedeni ile kalıcı ya da geçici olarak iş yapamayacaklarının resmi olarak kanıtlandığı belgelerdir. İş göremezlik raporu farklı nedenlere bağlı olarak alınabilmektedir. Bu raporlar kalıcı iş göremezlik ya da geçici iş göremezlik olmak üzere 2 farklı türe sahiptir.

Uzman doktorlar tarafından verilen iş göremezlik raporu, hasta ile ilgili bilgiler içerir. Hastanın sağlık durumu, ne kadar süreliğine iş göremez olarak kabul edildiğini, tedavi sürecini içermek zorundadır. Bu rapor sayesinde çalışan kişilere kaza ya da hastalık gibi durumlarda maaşların bir kısmının sigortaları aracılığı ile ödeme yapılır.

İş göremezlik rapor parası ödemeleri e-Devlet sistemi üzerinden takip edilebilmektedir. Ancak ödemenin yapılabilmesi için geçerli bir iş göremezlik raporu alınmalıdır. Ne kadar ücret ödeneceği de kişinin durumuna ve iş göremezlik oranına göre değişkenlik göstermektedir.

İş göremezlik raporu nasıl alınır?

İş göremezlik raporu alabilmek için öncelikli olarak sağlık sorunu olan ya da kaza geçiren kişinin uzman bir doktora başvurması gerekir. Rapor, Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş olan hastanelerde uzman doktorlar tarafından düzenlenebilmekte ve kişiye teslim edilebilmektedir.

Raporu alabilmek için daha sonraki adım doktor tarafından hastanın durumunun değerlendirilmesi ve sağlık durumunun kontrol edilerek iş göremezlik durumunun olup olmadığının resmi olarak raporlanması sürecini içermektedir. Onay süreçlerinin ardından sigortalı olan kişiye ya da direkt olarak işverene bu rapor iletilir.