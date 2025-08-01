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İş görüşmesi için gitti, ölümden döndü! "Olay yerinde hayatımı kaybedebilirdim"

Malatya’da bir genç, iş görüşmesine giderken neredeyse canından oluyordu. Talihsiz genç, iş görüşmesi için gittiği alışveriş merkezinin otoparkında 5 kişilik bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı.

İş görüşmesi için gitti, ölümden döndü! "Olay yerinde hayatımı kaybedebilirdim"

Malatya’da bir genç, iş görüşmesi için gittiği alışveriş merkezinin otoparkında 5 kişilik bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç, tedavisinin ardından taburcu edilirken saldırganlardan biri gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İŞ GÖRÜŞMESİ İÇİN GİTMİŞTİ

İş görüşmesi için gitti, ölümden döndü! "Olay yerinde hayatımı kaybedebilirdim" 1

Malatya'daki olay, iki gün önce saat 22.30 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Arif Erdoğan, telefonla çağrıldığı iş görüşmesi için bir alışveriş merkezinin otoparkına gitti.

BIÇAK VE SOPAYLA DARP EDİLDİ

İş görüşmesi için gitti, ölümden döndü! "Olay yerinde hayatımı kaybedebilirdim" 2

Burada tanımadığı 5 kişilik grubun saldırısına uğrayan genç, bıçak ve sopalarla darp edilerek yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçak darbeleri alan Erdoğan hastaneye kaldırıldı.

"HAYATIMI KAYBEDEBİLİRDİM"

İş görüşmesi için gitti, ölümden döndü! "Olay yerinde hayatımı kaybedebilirdim" 3

Tedavisinin ardından taburcu edilen Arif Erdoğan, yaşadığı korku dolu anları anlatarak, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Olay yerinde hayatımı kaybedebilirdim" dedi.

İş görüşmesi için gitti, ölümden döndü! "Olay yerinde hayatımı kaybedebilirdim" 4

Şikayeti sonrası 1 kişinin gözaltına alındığını, daha sonra ise savcılıkça serbest bırakıldığını belirten Arif Erdoğan, karara tepki göstererek olaya karışan tüm zanlıların cezalandırılmasını istedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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