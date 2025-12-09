HABER

İş görüşmesinde öldürülen Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde yeni gelişme: "Öğrenince koşa koşa kızımın mezarına gittim"

İzmir'de Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) ölümü ile ilgili yargılanan Cem Acar (28) hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan açılan ikinci davanın, mevcut dosya ile birleştirilmesine ilişkin konuşan anne Remziye Çiçek, "Doktora gidiyordum. Avukatımız arayınca yoldan dönüp, 'Bu haberi Sinem'e ileteceğim' dedim. Kararı alınca içimde bir yandan sevinç bir yandan da üzüntü oldu. Oturup ağladım. Koşa koşa kızımın mezarına gittim ve ona söyledim" dedi.

İş görüşmesinde öldürülen Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde yeni gelişme: "Öğrenince koşa koşa kızımın mezarına gittim"

Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022'de iş görüşmesi için Bornova ilçesindeki bir adrese gitti. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Araştırmada, Aslıhan Sinem Çiçek'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu belirlendi. Durumu ağır olan Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Burak Kaya gözaltına alındı. Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Gasp' suçundan tutuklandı.

BEYAZ BİR ARACA BİNDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili yapılan araştırmada, Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz bir hafif ticari araca bindiği tespit edildi. Aracın geçtiği noktaları inceleyen polis, Cem Acar'a ulaştı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Acar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem Acar'a konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Acar'ın kuzeni D.A. da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Burak Kaya için istenilen Adli Tıp raporunda kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Kaya, 27 Ekim'de savcının istemiyle yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi ancak ilerleyen süreçte başka bir suçtan hüküm giyerek cezaevine girdi.

19 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede; Cem Acar için 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya için 'Yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 'Olası kastla öldürme' suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

'KOVUŞTURMAYA YER YOK' KARARI KALDIRILDI

11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme başkanı, 'CMK'nın 173/6 maddesi uyarınca kamu davasının açılmasına yer olmadığına dair kararın yeniden ele alınarak, gerekirse Sulh Ceza Mahkemesi'ne müracaatla, bu kararın kaldırılarak tanıkların ifadeleri ışığında sanık Acar hakkında yeniden soruşturmanın başlatılması ve dava açılmasının değerlendirilmesi durumunda, mahkememize birleştirme istemli dava açılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasına' karar verdi.

Çiçek ailesi, sanıkların 'Kasten öldürme' suçundan da yargılanması için savcılığa başvurdu. Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili 'Olası kastla öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı (KYOK) kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis, Cem Acar'ı gözaltına aldı. Acar, 'Kasten insan öldürme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklandı.

'EYLEMİ VE ÖLÜM ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞI VAR'

Cem Acar hakkında hazırlanan ek iddianamede; Acar'ın, Aslıhan Sinem Çiçek'i Bornova'daki arkadaşlarının bulunduğu bölgeden otomobiliyle aldığı, o sırada Çiçek'in uyuşturucu etkisinde olduğuna dair belirti bulunmadığı ifade edildi. Cem Acar'ın, Aslıhan Sinem Çiçek ile önce iş yerine gittiği ardından Seyirtepe'ye çıktığı ve burada Çiçek'e uyuşturucu verdiği belirtildi.

İddianameye göre; Aslıhan Sinem Çiçek, akşam saatlerinde Acar'ın evinde uyuşturucunun etkisiyle fenalaştı; cama vurup elini kestikten sonra evden çıkıp, otobanda koşarken polis tarafından bulundu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cem Acar'ın, Çiçek fenalaştığında sağlık ekiplerine haber vermeyerek ölümünü engelleme imkanı olduğu halde bunu yapmadığı, verdiği uyuşturucu madde nedeniyle eylemi ile ölüm arasında uygun illiyet bağı bulunduğu vurgulandı.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İddianamede; Acar'ın davranışının 'Kasten öldürme' sonucunu doğuracağını bilebilecek durumda olduğu, bu nedenle 'Doğrudan kastla insan öldürme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarını işlediği belirtildi. Cem Acar hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan en az 10 yıl hapis cezası istemiyle ikinci dava açıldı. Dava, mevcut dosyayla birleştirildi.

'HER ŞEY ORTAYDI'

Aslıhan Sinem Çiçek'in annesi Remziye Çiçek, 3 yıldır adalet mücadelesi verdiklerini söyledi. Çiçek, "Doktora gidiyordum. Avukatımız arayınca yoldan dönüp, 'Bu haberi Sinem'e ileteceğim' dedim. Kararı alınca içimde bir yandan sevinç bir yandan da üzüntü oldu. Oturup ağladım. Koşa koşa kızımın mezarına gittim ve ona söyledim. Olması gereken buydu. 3 yıldır çok mücadele verdik. Her şey ortadaydı. Geç kalınmış bir karar ama olsun çok şükür.

Bu olayın içinde başkalarının olduğunu da düşünüyorum. Hepsinin en ağır cezayı almalarını istiyorum. Kızımın davasına koşturmaktan, katillerin peşinde koşmaktan kızımın yasını tutamadım. Bizim için yas, kızımın katillerin cezasını bulmasıyla başlayacak. Avukatımız Kubilay Buber'e, Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu'na minnettarım. Bu süreçte bize çok destek oldular" diye konuştu.

'YÜREĞİMİZ YANIYOR'

Çiçek, "Gencecik, gül gibi, melek gibi kızımı kaybettim. Ayakta duruyorsam, katillerin ceza almalarını görmek için ayakta duruyorum. Biz yaşamıyoruz. Başkalarının da canı yanmasın diye en ağır cezalar verilsin. Genç kızlarımız ölmesin. Mahkemenin vereceği ceza umarım ibret olur. 3 senedir yaşıyoruz ama hiçbir tat almıyoruz hayattan.

Oğlumun okul hayatı bitti. İçine kapandı, sağlık sorunları yaşadı. İki kardeş birbirlerini çok severlerdi. Sinem, 'Anne bana kardeş yap' derdi. Şimdi kardeşi yalnız, Sinem yok. Yüreğimiz yanıyor. İki kanadım vardı, biri kırıldı. Kendimi kızımın mezarıyla avutuyorum" dedi.Kaynak: DHA

