Trump'tan Hürmüz kararı! "Çok yakında" diyerek duyurdu

28 Şubat'ta fitili ateşlenen ABD/İsrail-İran savaşında 15. güne girildi. Çatışmalar devam ederken İran'ın Hürmüz Boğazı'yla ilgili aldığı kararlar ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde. Trump Hürmüz Boğazı'yla ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇIK, GÜVENLİ VE ÖZGÜR HALE GETİRECEĞİZ"

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Birçok ülke, özellikle de İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişiminden etkilenenler, Boğazı açık ve güvenli tutmak için Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte savaş gemileri gönderecek.

İran’ın askeri kapasitesinin %100’ünü zaten yok ettik, ancak ne kadar ağır yenilmiş olurlarsa olsunlar bir ya da iki drone göndermeleri, bir mayın bırakmaları ya da bu su yolunun boyunca veya içinde kısa menzilli bir füze fırlatmaları kolaydır.

Umarım Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve bu yapay kısıtlamadan etkilenen diğer ülkeler de bölgeye gemiler gönderir; böylece Hürmüz Boğazı artık tamamen etkisiz hale getirilmiş bir ülke tarafından tehdit edilemez.

Bu arada Amerika Birleşik Devletleri kıyı şeridini yoğun şekilde bombalayacak ve İran’a ait tekneleri ve gemileri sürekli olarak denizde batıracaktır.

Bir şekilde, çok yakında Hürmüz Boğazı’nı AÇIK, GÜVENLİ ve ÖZGÜR hale getireceğiz!"