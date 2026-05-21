Anthropic'te önemli dönemeç: Yapay zeka şirketi ilk kez kâra geçmeye hazırlanıyor

Yapay zeka ekosisteminin önemli oyuncularından Anthropic, finansal yapısında önemli bir eşiği geride bırakıyor. Wall Street Journal tarafından aktarılan son bilgilere göre şirket, yatırımcılarına sunduğu güncel finansal sunumda operasyonel anlamda ilk kez kâra geçeceğini duyurdu.

Yılın ilk çeyreğinde 4,8 milyar dolar gelir elde eden Anthropic'in, haziran çeyreği itibarıyla gelirlerini 10,9 milyar dolara çıkarması ve yaklaşık 559 milyon dolarlık bir faaliyet kârı açıklaması bekleniyor. Şirketin yatırımcılarla paylaştığı daha önceki projeksiyonlarda, tam yıllık kârlılığa en erken 2028 yılında ulaşılacağı öngörülüyordu. Bu yeni tablo, şirketin beklenenden daha hızlı bir ivme yakaladığına işaret ediyor. Ancak, genişleyen işlem gücü ihtiyaçları doğrultusunda planlanan yeni harcamalar sebebiyle, Anthropic'in yılın tamamında bu kârlılığı koruyup koruyamayacağı şimdilik belirsiz.

CLAUDE'UN KURUMSAL YÜKSELİŞİ VE YENİ HEDEFLER

Gelirlerdeki bu hızlı artışın arkasındaki temel faktör, kurumsal müşterilerin Claude tabanlı kodlama araçlarına yönelik yoğun ilgisi olarak gösteriliyor. Şirket, elde ettiği bu başarıyı müşteri tabanını çeşitlendirerek desteklemeyi hedefliyor. Bu strateji doğrultusunda, küçük işletmelere yönelik yeni hizmetlerin duyurulduğu ve hukuk bürolarının iş akışlarına özel yeni araçların geliştirildiği belirtiliyor.

MALİYET YAPISINDA İYİLEŞME

Şirketin finansal süreçlerindeki bir diğer dikkat çekici gelişme ise operasyonel maliyet kalemlerinde yaşanıyor. Verilere göre Anthropic, ilk çeyrekte elde ettiği her 1 dolarlık gelir için 71 sent seviyesinde bir işlem gücü harcaması yapıyordu. Mevcut çeyrekte bu harcamanın 56 sente kadar gerilemesi bekleniyor. Bu düşüş, şirketin operasyon ölçeği büyüdükçe çok daha verimli bir yapıya kavuştuğunun temel bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.