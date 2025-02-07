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İş insanı 'Oflu Mert'in korkunç ölümü: Cesedini iki kez gömmüşler! “Kesin bir şeye karıştı ve onu orada yok ettiler”

07.02.2025 13:47
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'Oflu Mert' olarak tanınan iş insanı Serdar Arslan'dan 16 gündür haber alınamıyordu. Kocaeli'de kaybolan Arslan'ın korkunç bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı. Arslan'ı öldüren kişi olduğunu itiraf eden ortağı, kardeşiyle düzenlediği cinayet planından kaçış aşamasına kan donduran detayları anlattı. Arslan'ın iki kez gömülen cesedi ormanda üzerine kireç dökülmüş halde bulundu.

İş insanı 'Oflu Mert'in korkunç ölümü: Cesedini iki kez gömmüşler! “Kesin bir şeye karıştı ve onu orada yok ettiler”

İş ortağı Serdar Arslan ile alacak meselesi yaşayan H.Ö., öldürmeye karar verdiği Arslan için cinayet talimatını kardeşine verdi. Planı hazır olduğunda kardeş M.Ö. bağevine çağırdığı Arslan'ı öldürdü. Cesedi ilk başta yapraklarla örten kardeşler, birkaç gün sonra cesedi iyice gömmeye gitti. Cinayeti İstanbul Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aydınlattı, biri kadın olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

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SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN OLAY

Kocaeli Başiskele'de 20 Ocak 2025 tarihinde jandarmaya başvuran G.K., dini nikahlı eşi Serdar Arslan'ın ortadan kaybolduğunu söyleyerek kayıp müracaatında bulundu. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin evinden çıkarken kullandığı otomobilinin Ümraniye'de kapılar açık terk edilmiş bir halde bulunmasının ardından soruşturmanın seyri değişti.

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OLAYI AYDINLATTI

İstanbul, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada otomobilin Kocaeli, Başiskele'de başka bir kişi tarafından getirildiği belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, otomobili İstanbul'a getiren kişinin aracı Ümraniye'de terk ettikten sonra bir taksiye binerek Kavacık'a geçtiğini, burada kendisini bekleyen başka bir otomobile binerek Sefaköy'e gittiğini belirledi. Polis ekipleri, otomobili kullanan kişinin M. Ö. olduğunu belirlerken, bu kişinin kayıp olarak aranan Serdar Arslan'ın birlikte alabalık lokantası işlettiği iş ortağı H. Ö.'nün kardeşi olduğu belirlendi. İki ortak arasında bir süredir alacak nedeniyle kavgalı oldukları ortaya çıktı.

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7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu bilgilerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Polis 4 gün önce düzenlediği operasyonla İstanbul'da 4, Kocaelin'de 3 tane adres olmak üzere 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında H. Ö., kardeşi M. Ö., akrabaları S.T.'nin de aralarında bulunduğu biri kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

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KATİL CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden M. Ö., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederken, planlama ve kaçış aşamalarını da detayları ile anlattı. 19 Ocak 2025 tarihinde ağabeyi H. Ö.'nün kendisini toplantı yapmak için çağırdığını anlatarak "Toplantıda akrabamız olan S. T.'de vardı. Ağabeyim bana Serdar'ın kendisini öldürmek istediğini bizim daha önce davranmamızı istedi. Bana 'Cinayeti senin işlemen lazım. Ben öldürsem sen bize bakamazsın ama sen öldürürken ben sana ve ailene bakabilirim' dedi. Birlikte cinayet planı yaptık" dediği öğrenildi.

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"BANA SIRTI DÖNÜKTÜ, BİR ŞARJÖRÜ BOŞALTTIM"

Olay günü hazırladıkları plan gereği ağabeyinin, Serdar Arslan'a telefon ederek Başiskele mevkiinde bulunan bağevine çağırdığını anlatan M. Ö. "Ben de bağ evinin orada bekliyordum. Serdar içeri girdikten sonra ben de peşinden girdim. Sırtı bana dönüktü. Silahımı çıkartarak şarjör boşalıncaya kadar ateş ettim. Kanlar içinde yere düştü" dediği öğrenildi.

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CESEDİ İKİ DEFA GÖMMÜŞLER

Olay günü cesedi bağ evinin yakınında gömmeye karar verdiklerini ancak bir süre uğraşmalarına rağmen tam olarak gömemeyince üzerini yapraklarla örterek oradan ayrıldıklarını anlatan şüpheli M. Ö. “Aradan birkaç gün geçtikten sonra ağabeyim cesedi tekrar gömmemizi istedi. Bunun üzerine yanımıza kireç alarak, bir arkadaşımızın arabasıyla tekrar bağ evine gittik. Yanımda ağabeyim ve akrabamız S. T. vardı. Cesedi bir battaniyeye sararak bulunduğu yerden alıp otomobile koyduk. Yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra seçtiğimiz bir yerde araçtan indirip tekrar gömdük. Vahşi hayvanlar cesedi çıkarmasın diye üzerine kireç döktük" dediği öğrenildi.

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ŞÜPHELİ YAKALANMADAN ÖNCE SIK SIK TAZİYEYE GİTMİŞ

Öte yandan ortağını kardeşine azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan H. Ö.'nün Serdar Arslan'ın dini nikahlı eşinin yanına giderek ve telefon ederek taziyede bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin soruşturmanın yönünü değiştirmek için "Onu İstanbul'da öldürmüşlerdir. Orada hasımları olduğunu biliyorum. Kesin bir şeye karıştı ve onu orada yok ettiler" dediği öğrenildi. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesine gönderildiler.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli iş insanı
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