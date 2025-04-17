İş insanı Zafer Murat Mermer'e ölüm tehdidi! Şüpheli, usta oyuncunun damadı çıktı

İş dünyasını sarsan tehdit! İş insanı Zafer Murat Mermer, kuzeni Serkan Samrioğlu’nun kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Olayla ilgili savcılık talimatıyla soruşturma başlatılırken, şüphelinin sanatçı Yasemin Yalçın’ın damadı olduğu ortaya çıktı.



Ünlü oyuncu Yasemin Yalçın



ÜNLÜ İŞ İNSANI ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova'nın haberine göre Mermerler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zafer Murat Mermer'in ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı. Mermer, emniyette verdiği ifadede, akrabası olan Serkan Samrioğlu tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Emniyet birimleri tarafından yapılan bildirim sonrası Cumhuriyet Savcılığı'na konu hakkında derhal bilgi verildi.

YASEMİN YALÇIN'IN DAMADI ÇIKTI

Savcılık makamı, şüpheli Serkan Samrioğlu’nun tespit edilip temin edilmesi yönünde talimat verdi. Samrioğlu'nun yakalanması durumunda yeni adli talimatların alınacağı bildirildi. Serkan Samrioğlu’nun, ünlü tiyatro sanatçısı Yasemin Yalçın’ın damadı olduğu bilgisi de olayın yankılarını artırdı. Emniyet güçleri, Samrioğlu’na ulaşmak için çalışmalara başladı. Adli sürecin sürdüğü olayda, Mermer’in şikâyeti doğrultusunda çok yönlü bir soruşturma başlatıldı.