HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı şoku: "Başıma hedef aldı, can güvenliğim yok"

İzmir'de, 54 yaşındaki iş insanı Murat Ekinci evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olay anının görüntüleri ortaya çıkarken, tedavisi sonrası taburcu edilen Ekinci, "Can güvenliğim yok. Devletimden yardım talep ediyorum. 6 milyon TL borç aldım, 30 milyon TL geri ödedim. 40 milyon TL daha istendi. Vermedim. Akaryakıt istasyonum kurşunlandı, evimin önünde ateş açıldı" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı şoku: "Başıma hedef aldı, can güvenliğim yok"

Menemen ilçesinde akaryakıt istasyonu ve oto galeri işleten Murat Ekinci, 2 Mayıs'ta saat 09.30 sıralarında, işe gitmek üzere 5019 Sokak'taki evinin önünde otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Evli, 3 çocuk babası Ekinci, sağ bacağı ve karnından yaralandı. Ekinci, çevredekiler tarafından ilçedeki özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yakındaki bir evin güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edilen olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, kapüşonlu ve maskeli 1 kişinin aracına binen iş insanı Murat Ekinci'nin sol camına hedef gözetip ateş ettiği, ardından koşarak ayrıldığı, saniyeler sonra bir otomobille yanından geçerken bir kez daha ateş etmesi yer alıyor.

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı şoku: "Başıma hedef aldı, can güvenliğim yok" 1

ARAÇ KİRALIK ÇIKTI

Jandarma ekipleri, saldırıda kullanılan araca sahte plaka takıldığını ve kiralık olduğunu belirledi. Otomobili kiraladıkları belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, silahlı saldırıyı asıl gerçekleştiren kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı şoku: "Başıma hedef aldı, can güvenliğim yok" 2

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Tedavisinin ardından taburcu edilen Murat Ekinci, yaşadıklarını anlatarak, "Saldırgan başıma doğru hedef almıştı. Hemen otomobilin içine doğru kendimi attım. Mermiler, karnıma ve bacağıma isabet etti. Sonra tekrar 7-8 el ateş ettiler. Komşumun ve benim aracım isabet eden mermiler nedeniyle zarar gördü. Can güvenliğim yok. Devletimden ve Adalet Bakanlığı'ndan yardım talep ediyorum. Bana sahip çıksınlar" dedi.

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı şoku: "Başıma hedef aldı, can güvenliğim yok" 3

Şüphelilerin henüz yakalanamadığını belirten Ekinci, "Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı tahkikatı titizlikle yürütüyor. Ellerinden geleni yapıyorlar ama maalesef herhangi bir gözaltı ve tutuklu yok. Mağdurum. Devletime, adalete güveniyorum. 6 milyon TL borç aldım. 30 milyon TL olarak geri ödedim. Ancak, 40 milyon TL daha istendi. Vermedim. Bunun üzerine daha önce 2 kez akaryakıt istasyonum kurşunlandı, 1 kez de evimin önünde ateş açıldı. Zor durumdayım, çocuklarımın can güvenliği yok" diye konuştu.

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı şoku: "Başıma hedef aldı, can güvenliğim yok" 4Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karadeniz'de bir saldırı daha! Bir kez daha hedef alındıKaradeniz'de bir saldırı daha! Bir kez daha hedef alındı
Kırklareli’nde yağışlı yolda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdiKırklareli’nde yağışlı yolda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.