Üsküdar'da korkutan yangın! Tarihi metruk binalar yandı

Yangın, saat 22.00 sıralarında Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi Enfiyehane Sokak'ta 2 katlı ahşap metruk bir binada başladı. Tarihi binada kısa sürede yükselen alevler, yan tarafındaki kullanılmayan binaya da sıçradı. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır