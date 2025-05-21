İş insanının evlat mücadelesi! Anne, çeteyle anlaşıp kızlarını kaçırmış... 2 milyon euroluk şantaj

Antalya Manavgat'ta yaşayan kuyumcu ve kıymetli taşlar uzmanı Hasan Tuluk'un eşi Berna Tuluk, iddialara göre 11 Ağustos 2022'de çocukları Alime Nur ile Esila'yı kaçırdı.

ÇETENİN PASAPORTU OLMAYAN ÇOCUKLARI YASA DIŞI YOLLARLA KAÇIRDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Berna Tuluk'un çocukları kaçırmak için bir çete ile anlaştığı belirtildi. Çetenin de pasaportu olmayan çocukları kamyon kasasında yasa dışı yollarla Belçika'ya kaçırdığı aktarıldı. Yaşanan olayın ardından ise baba Hasan Tuluk, hukuk mücadelesine başladı.

"EŞİM VE ERKEK ARKADAŞI KARARA UYMUYOR"

Kızları için 160 suç duyurusunda bulunduğunu belirten Hasan Tuluk, "Belçika mahkemeleri kızların velayetini bana verdi ancak eşim ve erkek arkadaşı karara uymuyor" dedi.

"EVDE UYUŞTURUCU MADDE İMALATI YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Yeni Asır'ın haberine göre davayı kazandığını anlatan baba Tuluk, "2024 Kasım ayında çocuklarımın Türkiye'ye iadesine karar verildi. Ancak eşim ve erkek arkadaşı Belçika mahkemesinin verdiği karara uymadılar. Çocuklarımın yaşadığı eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edildi" dedi.



Berna Tuluk ve sevgilisi olduğu söylenen kişi



"ÇOCUKLARIM KARŞILIĞINDA BENDEN 2 MİLYON EURO İSTİYOR"

Baba Tuluk açıklamasının devamında ise "Evlatlarımın sağlığı ile ilgili ciddi endişelerim var. Ancak anneleri çocuklarım karşılığında benden 2 milyon Euro istiyor. Çok çaresizim" ifadelerini kullandı. Bu süreçte iş yerini kapatıp mahkemelere odaklandığını anlatan baba Tuluk, "Kızlarım Alime Nur ile Esila'ya kavuşmak tek hayalim" dedi.

"SANKİ YAŞAYAN BİR ÖLÜYÜM"

Hasan Tuluk sonrasında ise şu ifadelere yer verdi:



"Yüzlerce suç duyurusunda bulundum ancak sonuç yok. 3 yıl geçmesine rağmen ne kızlarımı gördüm ne de bir kez seslerini duydum. Her gün acı içinde uyanıp acı içinde bir kaç saat de olsa uyumaya çalışıyorum. Kızlarımı istiyorum, kızlarım olmadan hayat bana haram, 3 yıldır ne çalışabiliyorum sanki yaşayan bir ölüyüm. Yardımı olabilecek herkesten yardım bekliyorum. Belçika'da bulunan kızlarım Alime Nur Tuluk ile Esila Tuluk'a kavuşmak tek hayalim"