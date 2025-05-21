HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İş insanının evlat mücadelesi! Anne, çeteyle anlaşıp kızlarını kaçırmış... 2 milyon euroluk şantaj

Antalya'da iş insanı Hasan Tuluk, eşi Berna Tuluk'un bir çete ile anlaşarak pasaportu dahi bulunmayan kızlarını yasa dışı yollarla Belçika'ya kaçırdığını iddia etti. Kızları için hukuk mücadelesi veren baba Tuluk, Belçika mahkemelerinin velayeti kendisine verdiğini fakat eşinin ve sevgilisinin bu karara uymadığını söyledi. Ayrıca baba Tuluk, eşinin her bir çocuk için 1'er milyon euro olmak üzere toplamda 2 milyon euro istediğini aktardı. İşte detaylar...

İş insanının evlat mücadelesi! Anne, çeteyle anlaşıp kızlarını kaçırmış... 2 milyon euroluk şantaj
Melih Kadir Yılmaz

Antalya Manavgat'ta yaşayan kuyumcu ve kıymetli taşlar uzmanı Hasan Tuluk'un eşi Berna Tuluk, iddialara göre 11 Ağustos 2022'de çocukları Alime Nur ile Esila'yı kaçırdı.

41

ÇETENİN PASAPORTU OLMAYAN ÇOCUKLARI YASA DIŞI YOLLARLA KAÇIRDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Berna Tuluk'un çocukları kaçırmak için bir çete ile anlaştığı belirtildi. Çetenin de pasaportu olmayan çocukları kamyon kasasında yasa dışı yollarla Belçika'ya kaçırdığı aktarıldı. Yaşanan olayın ardından ise baba Hasan Tuluk, hukuk mücadelesine başladı.

42

"EŞİM VE ERKEK ARKADAŞI KARARA UYMUYOR"

Kızları için 160 suç duyurusunda bulunduğunu belirten Hasan Tuluk, "Belçika mahkemeleri kızların velayetini bana verdi ancak eşim ve erkek arkadaşı karara uymuyor" dedi.

75474

"EVDE UYUŞTURUCU MADDE İMALATI YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Yeni Asır'ın haberine göre davayı kazandığını anlatan baba Tuluk, "2024 Kasım ayında çocuklarımın Türkiye'ye iadesine karar verildi. Ancak eşim ve erkek arkadaşı Belçika mahkemesinin verdiği karara uymadılar. Çocuklarımın yaşadığı eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edildi" dedi.

45
Berna Tuluk ve sevgilisi olduğu söylenen kişi

"ÇOCUKLARIM KARŞILIĞINDA BENDEN 2 MİLYON EURO İSTİYOR"

Baba Tuluk açıklamasının devamında ise "Evlatlarımın sağlığı ile ilgili ciddi endişelerim var. Ancak anneleri çocuklarım karşılığında benden 2 milyon Euro istiyor. Çok çaresizim" ifadelerini kullandı. Bu süreçte iş yerini kapatıp mahkemelere odaklandığını anlatan baba Tuluk, "Kızlarım Alime Nur ile Esila'ya kavuşmak tek hayalim" dedi.

"SANKİ YAŞAYAN BİR ÖLÜYÜM"

Hasan Tuluk sonrasında ise şu ifadelere yer verdi:

"Yüzlerce suç duyurusunda bulundum ancak sonuç yok. 3 yıl geçmesine rağmen ne kızlarımı gördüm ne de bir kez seslerini duydum. Her gün acı içinde uyanıp acı içinde bir kaç saat de olsa uyumaya çalışıyorum. Kızlarımı istiyorum, kızlarım olmadan hayat bana haram, 3 yıldır ne çalışabiliyorum sanki yaşayan bir ölüyüm. Yardımı olabilecek herkesten yardım bekliyorum. Belçika'da bulunan kızlarım Alime Nur Tuluk ile Esila Tuluk'a kavuşmak tek hayalim"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Böcek deyip geçmeyin: 2 kişinin canını aldı!Böcek deyip geçmeyin: 2 kişinin canını aldı!
Üniversite kampüsünde köpeklerin saldırına uğradı: O anlar kamerada Üniversite kampüsünde köpeklerin saldırına uğradı: O anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
antalya Şantaj Belçika iş insanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araç muayenesinde yeni dönem! 20 yıllığına özelleştirildi, TÜVTÜRK'ün yerine gelen isim...

Araç muayenesinde yeni dönem! 20 yıllığına özelleştirildi, TÜVTÜRK'ün yerine gelen isim...

'Bu kez tam tersi olacak' diyerek sıraladı! Selvi'den gündem olacak 'kulis' çıkışı: İstifalar bekleniyor

'Bu kez tam tersi olacak' diyerek sıraladı! Selvi'den gündem olacak 'kulis' çıkışı: İstifalar bekleniyor

Yan bakma kavgası felakete dönüştü: 7 kişiyi vurdu!

Yan bakma kavgası felakete dönüştü: 7 kişiyi vurdu!

En düşük emekli maaşı için rakam verdi! 'Refah payı, seyyanen artış...'

En düşük emekli maaşı için rakam verdi! 'Refah payı, seyyanen artış...'

Whatsapp grubunda çirkin mesaj! Kadın vekilin fotoğrafını paylaşıp yazdı

Whatsapp grubunda çirkin mesaj! Kadın vekilin fotoğrafını paylaşıp yazdı

Terörsüz Türkiye süreci partileri nasıl etkiledi? 35 ilde dikkat çeken sonuçlar!

Terörsüz Türkiye süreci partileri nasıl etkiledi? 35 ilde dikkat çeken sonuçlar!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.