HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İş kadını, ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete, Bodrum'daki evinde ölü bulundu

İş kadını, ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete, Bodrum'daki evinde ölü bulundu

27.02.2025 00:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş kadını ve ünlü golf oyuncusu 60 yaşındaki Beyhan Benardete, evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, Benardete’nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

İş kadını, ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete, Bodrum'daki evinde ölü bulundu

Çamlık Mahallesi’ndeki bir sitede yaşayan Benardete’ye ulaşamayınca, yetkililer durumu jandarmaya bildirerek tesisin sağlık ekibiyle birlikte eve girdi. Evde hareketsiz halde bulunan Benardete’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

AW400955_01

CENAZESİ MUĞLA ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemede, Benardete’nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Benardete’nin cenazesi ön otopsi işlemlerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

AW400955_03

İş dünyasının ve golf camiasının önemli isimlerinden olan Beyhan Benardete’nin ani ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Trump'ın planına tepki: "Akıl tutulması"Trump'ın planına tepki: "Akıl tutulması"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençlerden doğum günü sürpriziCumhurbaşkanı Erdoğan'a gençlerden doğum günü sürprizi
Anahtar Kelimeler:
Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trabzonspor ve İskenderun çeyrek finalist oldu!

Trabzonspor ve İskenderun çeyrek finalist oldu!

Kripto paralarda yeni dönem! Bugün başladı

Kripto paralarda yeni dönem! Bugün başladı

Trump ilk kabine toplantısında AB'yi hedef aldı: "Şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar"

Trump ilk kabine toplantısında AB'yi hedef aldı: "Şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar"

Seyir halindeki otomobilde patlama! 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti

Seyir halindeki otomobilde patlama! 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti

Sosyal medya ayağa kalktı: Cansız bedeni brandaya sarıldı, iple çekilerek götürüldü

Sosyal medya ayağa kalktı: Cansız bedeni brandaya sarıldı, iple çekilerek götürüldü

Karda ayağı kayıp düşen adam hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Karda ayağı kayıp düşen adam hayatını kaybetti! O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.