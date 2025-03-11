İş kazasında hayatını kaybetmişti! TMO personeli toprağa verildi

TMO Açık Yığın Sahasında görevli Kadir Pancaroğlu, geçirdiği talihsiz iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Pancaroğlu için bugün öğle namazını müteakip Paşa Camiinde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Vali Yardımcısı Ali Uysal, TMO Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Fatih Kaya, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) Afyonkarahisar Baş Müdürü Fatih Gümüş, TMO personeli ve Pancaroğlu’nu ailesi ve yakınları katıldı.

Pancaroğlu’nun yakınları ve mesai arkadaşlarıyla görüşen ve üzüntüsünü dile getiren Vali Yardımcısı Ali Uysal, Vali Doç. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın da taziyelerini ileterek, baş sağlığı diledi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır