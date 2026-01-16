HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İş makinesi operatörü karda kaybolan keçiyi sahiplerine ulaştırdı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde kardan kapanan yolda çalışma yapan operatör, kaybolan keçiyi iş makinesine alarak sahiplerine ulaştırdı.

İş makinesi operatörü karda kaybolan keçiyi sahiplerine ulaştırdı

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra Köyü yaylasında kaybolan bir keçi, kardan kapanan yolu açmak için bölgede görev yapan Rize İl Özel İdaresi personeli iş makinesi operatörü Murat Dedecan’ın dikkatini çekti. Yaklaşık 4 gündür yaylada tek başına kaldığı öğrenilen keçiyi alarak iş makinesine koyan Dedecan, gün boyunca keçiyle birlikte çalıştı. Akşam saatlerine kadar keçinin güvenliğini sağlayan operatör, çalışmaların ardından hayvanı köye indirerek sahibine teslim etti.

İş makinesi operatörü karda kaybolan keçiyi sahiplerine ulaştırdı 1

İş makinesi operatörü karda kaybolan keçiyi sahiplerine ulaştırdı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gerçek arabaları bile geride bıraktı: Dünya hız rekoru kırdı!Gerçek arabaları bile geride bıraktı: Dünya hız rekoru kırdı!
Erzurum’da 48 göçmen ve 4 organizatör yakalandıErzurum’da 48 göçmen ve 4 organizatör yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.