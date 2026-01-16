İş makinesi operatörü karda kaybolan keçiyi sahiplerine ulaştırdı

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra Köyü yaylasında kaybolan bir keçi, kardan kapanan yolu açmak için bölgede görev yapan Rize İl Özel İdaresi personeli iş makinesi operatörü Murat Dedecan’ın dikkatini çekti. Yaklaşık 4 gündür yaylada tek başına kaldığı öğrenilen keçiyi alarak iş makinesine koyan Dedecan, gün boyunca keçiyle birlikte çalıştı. Akşam saatlerine kadar keçinin güvenliğini sağlayan operatör, çalışmaların ardından hayvanı köye indirerek sahibine teslim etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır