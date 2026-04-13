İş yeri kurşunlandı: 'Karımın sevgilisi yaptı' dedi

Kağıthane'de 6 Kasım'da bir iş yeri kurşunlanmıştı. Saldırgan plakasız motosikletiyle kaçtı ancak ekipler 130 kamerayı tek tek inceleyerek şüpheliyi yakaladı. İş yeri kurşunlanan şahıs ise saldırıyı eşinin sevgilisinin yaptığını öne sürdü.

Ufuk Dağ

Kağıthane’de motosikletli bir şüpheli iş yerine silahla ateş açarak kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin izini kaybettirmek için plakasız motosiklet kullandığını ve farklı güzergahlardan gittiğini belirledi. 130 kameranın incelendiği çalışmalar sonucu yakalanan Hüseyin Ü. (21) tutuklandı. İş yeri sahibi ilk ifadesinde eşinin sevgilisi olduğunu belirterek, saldırıyı eşiyle ilişki yaşayan kişinin yaptığını öne sürdü.

SİLAHLA ATEŞ AÇIP KAÇTI

Olay, 6 Kasım Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli şüpheli, sokakta bulunan iş yerine silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

130 KAMERA İNCELENDİ

Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için toplamda 130 güvenlik kamerasını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin geliş ve gidiş güzergahlarının farklı olduğu, izini kaybettirmek amacıyla uzun ve karmaşık bir rota kullandığı tespit edildi. Şüphelinin olay öncesinde Aytekin Sokak, Ulubaş Caddesi, Eski Büyükdere Caddesi ve Büyükdere Caddesi güzergahlarını kullanarak bölgeye geldiği, olay sonrası ise Seçilmiş Sokak, Halil Rahman Caddesi, Barbaros Caddesi, Cendere Caddesi, Selçuklu Caddesi ve Selvi Sokak üzerinden TEM Otoyolu’na çıkarak kaçtığı belirlendi.

PLAKASIZ OLDUĞU İÇİN TESPİT EDİLEMEMİŞTİ

Çalışmaların devamında şüphelinin yakalanmamak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerek Altunizade ve Sarıyer İTÜ kavşaklarında yön değiştirip bölgeye geldiği, kullandığı motosikletin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) noktalarından geçmesine rağmen plakasız olması nedeniyle tespit edilemediği ortaya çıktı.

KASKINI ÇIKARDI YÜZÜ GÖRÜNDÜ

Bağcılar’daki kamera incelemelerinde ise, şüphelinin bir akaryakıt istasyonuna girdiği belirlendi. Şüphelinin burada kaskını çıkararak markete girdiği, yüzünün net görüntülendiği ve tek başına olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Bu görüntüler üzerinden yapılan incelemede motosiklet plakasının 34 BFB 280 olduğu ve şüphelinin ise Hüseyin Ü. (21) olduğu belirlendi.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Kimliği tespit edilen Hüseyin Ü. (21), Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinde susma hakkını kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ü., çıkarıldığı mahkemece 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞ YERİ SAHİBİNİN EŞİYLE İLİŞKİ İDDİASI

Diğer yandan iş yeri sahibi ilk ifadesinde mekanının, eşinin gönül ilişkisi yaşadığı kişi tarafından kurşunlatıldığını öne sürdü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek'ten net mesaj: 'FETÖ kendini yeniliyor! Operasyonlar sürecek'Bakan Gürlek'ten net mesaj: 'FETÖ kendini yeniliyor! Operasyonlar sürecek'
Dijital bağımlılık artıyor: Dikkat çekici boyutlara ulaştı!Dijital bağımlılık artıyor: Dikkat çekici boyutlara ulaştı!

En Çok Okunan Haberler
ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeler ortaya çıktı

Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeler ortaya çıktı

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Arda Kural yeni yaşını sevgilisiyle kutladı! Son hali gündemde

Arda Kural yeni yaşını sevgilisiyle kutladı! Son hali gündemde

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

