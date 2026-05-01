İş yeri sahibinden hırsıza çağrı: "Çaldığını getirirsen şikayetçi olmayacağım"

Samsun’un İlkadım ilçesinde gece kamyonetle geldiği iş yerinden çeşitli malzemeler çalan hırsız kayıplara karıştı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde gece kamyonetle geldiği iş yerinden çeşitli malzemeler çalan hırsız kayıplara karıştı. İş yeri sahibi hırsıza seslenerek, çaldığını getirirse şikayetçi olmayacağını söyledi.

Olay, İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir iş yerinin yanına gelen şahıs, çaldığı çeşitli malzemeleri kamyonetine yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Sabah geldiğinde hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi Ferit Katar, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde hırsızlık anlarının saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

Ferit Katar, çalınan malzemelerin kartonlar, raf demirleri, sepetler ve çocuğuna ait scooter olduğunu belirterek, "Akşam dükkanımı kapattıktan sonra buraya gelen kişi yan taraftaki malzemeleri almış. Kartonlar, raf demirleri, sepetler ve çocuğumun scooterını götürmüş. Bu kişi iki gün içinde eşyaları getirirse şikayetçi olmayacağım. Getirmezse elimde kamera görüntüleri var, gidip şikayetçi olacağım" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde 1 Mayıs’ta kar sürpriziKocaeli’nin yüksek kesimlerinde 1 Mayıs’ta kar sürprizi
Kastamonu’da su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandıKastamonu’da su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

