HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İş yerinde kapı üzerine kilitlenince çareyi metrelerce yüksekten atlamakta buldu! Ağır yaralandı

Kocaeli'de alkol aldıktan sonra iş yerinde unutularak üzerine kapı kilitlenen 35 yaşındaki adam, dışarı çıkmak için iş yerinin camından inmeye çalışırken ikinci kattan düşerek ağır yaralandı.

İş yerinde kapı üzerine kilitlenince çareyi metrelerce yüksekten atlamakta buldu! Ağır yaralandı
Begüm Özkaynak

Olay, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan iş merkezinin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki A.Ö., alkol aldıktan sonra bulunduğu iş yerinde unutularak dışarıdan kilitlendi. Kapının kilitli olduğunu fark eden A.Ö., binadan çıkmak için camdan inmeye çalıştı. Dengesini kaybeden A.Ö., yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sağlık Bilimleri Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.Ö'nün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzinsiz alınan araçla ortalığı savaş alanına çevirdilerİzinsiz alınan araçla ortalığı savaş alanına çevirdiler
Kırşehir'de balık tutulan tekne alabora oldu: 4 kardeşten 1'i hayatını kaybettiKırşehir'de balık tutulan tekne alabora oldu: 4 kardeşten 1'i hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
işyeri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında görülmemiş olay! Genç oyuncu ıslıklandı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında görülmemiş olay! Genç oyuncu ıslıklandı

Uzman isimden kritik uyarı: "Çarşamba gününü bekleyin"

Uzman isimden kritik uyarı: "Çarşamba gününü bekleyin"

"Keşke AK Parti beni kaybetmeseydi" dedi ve ekledi: "Şu anda yüzde 60'larda iktidarda olurdu"

"Keşke AK Parti beni kaybetmeseydi" dedi ve ekledi: "Şu anda yüzde 60'larda iktidarda olurdu"

Denizli'de sır gibi ölüm! Ne silah var ne darp izi ama...

Denizli'de sır gibi ölüm! Ne silah var ne darp izi ama...

Cemevi başkanıyla yeğenini öldürdü! Bölge abluka altına alındı

Cemevi başkanıyla yeğenini öldürdü! Bölge abluka altına alındı

Sapık doktor yakayı ele verdi! Tüm deliller telefonunda

Sapık doktor yakayı ele verdi! Tüm deliller telefonunda

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.