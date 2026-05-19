İş yerinde korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hısnı Mansur Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerinin kapalı olduğu sırada belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



