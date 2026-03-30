İş yerine silahlı saldırı: 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir’de bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Camicedit Mahallesi Görgünler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerine av tüfeğiyle ateş açılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. İş yerinde yapılan incelemede kepenk üzerinde saçma izleri tespit edilirken, olay yerinin karşısında 4 adet boş av tüfeği kartuşu bulundu.
Olayın ardından başlatılan çalışmalar kapsamında saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Y.Ö. ve K.K. olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerden K.K., olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, olay sırasında yanında Y.Ö.’nün de bulunduğunu beyan etti. Yapılan araştırmada, olayın taraflar arasında ev satışı nedeniyle yaşanan alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi. Olayda kullanılan 1 adet av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında ’genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ’silahlı tehdit’ ve ’mala zarar verme’ suçlarından işlem başlatılırken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

