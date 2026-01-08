HABER

İş yerini kurşunlayıp kayda aldılar! Yetmedi polise silah çektiler

İstanbul Fatih'te motosikletli 2 şüpheli bir iş yerini kurşunlayarak kayda aldı. Yaşları 16 ve 17 olan saldırganlar polise silah çekti. Yaşanan kovalamacada bir saldırgan yaralandı. Olayla ilgisi olduğu düşünülen iki kişi daha gözaltına alındı.

Olay, 26 Aralık 2025 tarihinde saat 03.20 sıralarında Mimar Hayrettin Mahallesi Yeniçeriler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle olay yerine gelen şüpheliler bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

POLİSE SİLAH ÇEKTİ

Saldırının ardından aynı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliler, bölgede görev yapan polis ekiplerine silah doğrulttu. Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelileri durdurmak amacıyla motosikletin lastiklerine ateş açtı.

YAŞLARI 16 VE 17

Yaşanan kovalamaca sırasında motosiklet kaza yaparken, sürücü Ö.F.K. (17) ile yolcu E.A. (16) olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Kovalamaca sırasında yaralanan E.A., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KURŞUNLAMA ANINI KAMERAYA ALMIŞLAR

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, kurşunlama anına ait görüntüler ile saldırıya ilişkin talimat mesajlarının bulunduğu tespit edildi. Soruşturmanın devamında olayla bağlantılı oldukları belirlenen U.Ö. (20) ve B.E. (20) de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan U.Ö., Ö.F.K. ve B.E., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Yaralı olarak hastanede tedavisi süren E.A. hakkında ise adli sürecin devam ettiği öğrenildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

