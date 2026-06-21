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İş yerinin önünde buldu, 'her gelen bir akrabasına benzetiyor'

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Adana'nın Kozan ilçesinde esnaf İlim Bozkurt, iş yerinin önünde bulduğu büyük siyah akrebe bidon içinde bakmaya başladı. Her gelenin akrebi bir akrabasına benzettiğini söyleyen Bozkurt, "Annesine bile benzeten oldu... İnsan bunu neden akrabasına benzetir anlamadık" dedi.

Kozan'da Haziran ayında etkili olan yağışların ardından kent merkezinde ortaya çıkan büyük siyah akrep, Biçer Sokak'ta bir iş yerinin önünde fark edildi. Akrebin araçların altında ezilmesini istemeyen esnaf İlim Bozkurt, akrebi bidonun içine koyarak koruma altına aldı.
İş yerinin önünde buldu, her gelen bir akrabasına benzetiyor 1

"GELEN AKRABASINA BENZETİYOR"

Bölgede genellikle sarı renkli akrepler gördüklerini belirten Bozkurt, "İlk kez böyle büyük ve siyah bir akrep gördük. Görenlerin ilgisini çekiyor. Her gelen akrebi bir akrabasına benzetiyor, buna çok şaşırdık" diye konuştu.

İş yerinin önünde buldu, her gelen bir akrabasına benzetiyor 2

Akrebe sinek vererek yaşattıklarını ifade eden Bozkurt, "Doğaya saygımız var. Arabalar ezmesin diye aldık. Yukarıdaki dağlık alana bırakacağız, orada özgürce yaşasın" dedi.

İş yerinin önünde buldu, her gelen bir akrabasına benzetiyor 3

"ANNESİNE BİLE BENZETEN OLDU"

İnternetten yaptıkları araştırmada akrebin zehirli olabileceğini öğrendiklerini anlatan Bozkurt, "Sarı ve siyah akreplerin zehirli olduğunu gördük. Bu daha büyük olduğu için dikkat çekti. Annesine bile benzeten oldu. Doğanın bir dengesi var, insan bunu neden akrabasına benzetir anlamadık" ifadelerini kullandı.

İş yerinin önünde buldu, her gelen bir akrabasına benzetiyor 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan akrep
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