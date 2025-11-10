HABER

İş yerlerini kurşunlamışlardı: 3 ilçeye operasyon düzenlendi! 5'i yakalandı 3'ü için arama çalışmaları sürüyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iş yeri kurşunlama olaylarıyla bağlantısı olduğu tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Üç ilçede düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumda olan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İş yerlerini kurşunlamışlardı: 3 ilçeye operasyon düzenlendi! 5'i yakalandı 3'ü için arama çalışmaları sürüyor
Çiğdem Sevinç

Küçükçekmece, Sultangazi ve Bahçelievler'deki iş yerlerinde son 2 ayda meydana gelen kurşunlama olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İş yerlerini kurşunlamışlardı: 3 ilçeye operasyon düzenlendi! 5 i yakalandı 3 ü için arama çalışmaları sürüyor 1

Yürütülen soruşturma kapsamında, sözkonusu eylemlerin bir suç örgütü adına gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda 5 farklı kurşunlama olayına karıştığı belirlenen 8 şüpheli hakkında arama yakalama ve gözaltı kararı verildi.

İş yerlerini kurşunlamışlardı: 3 ilçeye operasyon düzenlendi! 5 i yakalandı 3 ü için arama çalışmaları sürüyor 2

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerince üç ilçede düzenlenen operasyonlarda, 2’si 18 yaşından küçük olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İş yerlerini kurşunlamışlardı: 3 ilçeye operasyon düzenlendi! 5 i yakalandı 3 ü için arama çalışmaları sürüyor 3

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 16 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi. Firari durumda olan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

İş yerlerini kurşunlamışlardı: 3 ilçeye operasyon düzenlendi! 5 i yakalandı 3 ü için arama çalışmaları sürüyor 4

İş yerlerini kurşunlamışlardı: 3 ilçeye operasyon düzenlendi! 5 i yakalandı 3 ü için arama çalışmaları sürüyor 5

İş yerlerini kurşunlamışlardı: 3 ilçeye operasyon düzenlendi! 5 i yakalandı 3 ü için arama çalışmaları sürüyor 6

