İsa Aras Mersinli'nin babası tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Şoke eden detaylar

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırı ülkeyi yasa boğdu. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin polis müfettişi babası Uğur Mersinli tutuklanmıştı. Baba Mersinli'nin ifadesi ortaya çıktı. Mersinli, "7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır" dedi. Ayrıca psikoloğun İsa Aras Mersinli için söyledikleri ve poligon detayı da ifadenin dikkat çeken kısımlarından oldu.

İsa Aras Mersinli'nin babası tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Şoke eden detaylar
Melih Kadir Yılmaz

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü.

İsa Aras Mersinli nin babası tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Şoke eden detaylar 1

Bugün bir acı haber daha geldi. Yusuf Tarık Gül'ün de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İsa Aras Mersinli nin babası tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Şoke eden detaylar 2

BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırgan İsa Aras Mersinli'nin polis müfettişi babası Uğur Mersinli, saldırının ardından tutuklanmıştı. Baba Mersinli'nin ifadesi ortaya çıktı. Silah itirafı ise herkesi hayrete düşürdü.

İsa Aras Mersinli nin babası tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Şoke eden detaylar 3

"7 TAŞIMA RUHSATLI SİLAHIM, 2 AV TÜFEĞİM VAR"

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ifadesinde şunları söyledi:

"7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır, bunlarda mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir.

"PSİKOLOG OĞLUMUN TAKİP EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Oğlum interaktif oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatırdı. Psikolog, oğlumun topluma uyumu noktasında problem yaşayacağını, biraz takip edilmesi gerektiğini söyledi.

"POLİGONDA OĞLUMA BİRKAÇ EL ATIŞ YAPTIRDIM"

Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu. Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım. Oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını hedef alınarak atış yapılacağını söyledim"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul saldırıları sonrası kritik toplantıOkul saldırıları sonrası kritik toplantı
Narin Güran davası... Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezasıNarin Güran davası... Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası

En Çok Okunan Haberler
WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Sadece onlara yaptırım yok!

Sadece onlara yaptırım yok!

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

