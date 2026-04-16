İsa Aras Mersinli'nin babası tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Şoke eden detaylar

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü.

Bugün bir acı haber daha geldi. Yusuf Tarık Gül'ün de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırgan İsa Aras Mersinli'nin polis müfettişi babası Uğur Mersinli, saldırının ardından tutuklanmıştı. Baba Mersinli'nin ifadesi ortaya çıktı. Silah itirafı ise herkesi hayrete düşürdü.

"7 TAŞIMA RUHSATLI SİLAHIM, 2 AV TÜFEĞİM VAR"

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ifadesinde şunları söyledi:

"7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır, bunlarda mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir.

"PSİKOLOG OĞLUMUN TAKİP EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Oğlum interaktif oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatırdı. Psikolog, oğlumun topluma uyumu noktasında problem yaşayacağını, biraz takip edilmesi gerektiğini söyledi.

"POLİGONDA OĞLUMA BİRKAÇ EL ATIŞ YAPTIRDIM"

Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu. Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım. Oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını hedef alınarak atış yapılacağını söyledim"