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İşçi servis minibüsü, park halindeki TIR’a çarptı: 5’i ağır, 20 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, işçi servis minibüsünün park halindeki TIR’a arkadan çarptığı kazada 5'i ağır 20 kişi yaralandı.

İşçi servis minibüsü, park halindeki TIR’a çarptı: 5’i ağır, 20 yaralı

Kaza, saat 00.45 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'deki bir fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Nurettin Kocabaş yönetimindeki minibüs, yol kenarında park halindeki buğday yüklü TIR'a arkadan çarptı.

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FABRİKADAN DÖNEN İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada işçi servisindeki 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiyecilerin müdahalesiyle çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan 4’ü, sağlık durumunun ciddiyeti koruduğu gerekçesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fabrika kaza
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