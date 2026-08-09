İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Kaza, Karadeniz Ereğli ilçesi Kaptaş Kaymaklar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçileri taşıyan servis aracı ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracında bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karadeniz Ereğli’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır